Возрастут ли цены на молочную продукцию в феврале

Цены на молоко в Украине остаются стабильными уже два месяца, однако молочная продукция несколько подорожала в феврале. На несколько гривен изменилась средневзвешенная цена на кефир, масло и творог.

Как изменилась цена в феврале

По данным "Минфина", на молоко в этом месяце почти равняется средневзвешенной цене прошлого месяца, а вот ценники на сыр, кефир и масло уже выросли. Сейчас средняя цена на килограмм сыра "Коло" равна 385,95 гривны, что более чем на 4 гривны дороже цены в прошлом месяце.

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Масло в феврале стоит в среднем на 2 гривны дороже средней цены в феврале – 70,32 гривны. Кефир стоит в среднем 38,02 гривны, что на 12 копеек больше среднемесячной цены в январе.

Какой рост цен прогнозируют эксперты

По мнению аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопки, на рост цены в феврале может повлиять переработка, цена горюче-смазочных материалов и перебои со светом.

Но все зависит от региона и того, зарегистрировано ли предприятие как критическая инфраструктура,

– замечает аналитик.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, розничные цены на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%, в частности, на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% - до 40 гривен за литр.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут еще больше подорожать в феврале. В первую очередь это овощи.