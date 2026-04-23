Разблокированы 90 миллиардов евро кредита для Украины, – Зеленский

В четверг, 23 апреля, разблокирован важный пакет европейской поддержки для Украины. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро.

Что известно о кредите для Украины в размере 90 миллиардов евро?

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях.

Владимир Зеленский Президент Украины Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Европейским союзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины – это 90 миллиардов евро на два года.

Согласно словам Зеленского, этот европейский пакет:

усилит Вооруженные Силы;

обеспечит Украине большую устойчивость;

позволит правительству выполнять социальные обязательства перед украинцами.

Важно, что Украина обеспечивает себе такую финансовую уверенность уже на протяжении более четырёх лет полномасштабной войны,

– написал украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что первый транш из этого пакета поддержки может быть доступен в мае – июне текущего года. Средства будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнёров, а также на подготовку энергетики и критической инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

Что ещё сообщил Зеленский?

Президент Украины отметил, что потом будут обсуждения с партнёрами (в рамках встреч на Кипре) дальнейшего санкционного давления на Россию. Кроме того, 20-й пакет уже разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами.

Продолжим прорабатывать с партнёрами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Заливе,

– отметил Зеленский.

Что ещё известно о санкциях?

Послы стран-членов ЕС единогласно в письменной форме утвердили внесение изменений в Регламент о многолетнем финансовом плане. Он лежит в основе займа на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, а также связан с 20-м пакетом санкций против России.Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Сегодня мы продвинулись вперёд в обоих вопросах: разблокировании кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспечении финансовой и военной поддержки на 2026 – 2027 годы и принятии 20-го пакета санкций против России, снижении её возможностей вести войну. Европа едина и непоколебимо поддерживает Украину,

– заявил Кошта.

Напомним! Также сегодня, 23 апреля, в Словакии сообщили, что не будут блокировать 20-й пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Причиной является восстановление поставок по нефтепроводу "Дружба".

