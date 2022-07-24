Как деблокирование портов повлияет на экономику и какие угрозы: в ОП спрогнозировали ситуацию

Украина – один из самых мощных зерновых экспортеров на мировом рынке. Поскольку запасы зерна у нас очень большие, его нужно вывезти. Речь идет о миллиардах долларов.

Так, Украина производит 10 – 15% зерна в мире. Поэтому соглашение о разблокировании портов крайне важно. Об этом рассказал советник президента Олег Устенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Речь идет о миллиардах долларов

В настоящее время на нашей территории находится около 20 миллионов тонн зерна. Его нужно вывезти, иначе со временем оно будет повреждено. По словам Устенко, это зерно негде хранить.

Кроме того, назревает новый урожай – около 60 миллионов тонн, из которых максимум 20 нужно для внутреннего потребления.

В общей сложности производители зерна могут получить более 10 миллиардов долларов, то есть это значительные налоги для экономики.

Соглашение об экспорте зерна: что известно

Украина и россия 22 июля подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН по разблокированию зерна.

В результате будет создан Совместный координационный центр, который будет обеспечивать беспрепятственное передвижение судов для транспортировки зерна из украинских портов. Полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

В то же время, разминирования портов не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры.

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