Размер одной из надбавок вырос: кто получит больше уже в феврале

С 1 января 2026 года в Украине обновили размер минимальной пенсии. Поскольку именно этот показатель используется как база для ряда пенсионных расчетов, его рост автоматически привел к перерасчету доплат за сверхурочный страховой стаж.

Насколько выросла надбавка за стаж в 2026 году?

Повышение надбавки за сверхурочный страховой стаж коснулось пенсионеров, у которых продолжительность страхового стажа превышает установленную законом норму. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Увеличение выплат касается как женщин со стажем более 30 лет, а также мужчин, которые имеют более 35 лет страхового стажа, в том числе лиц с льготным стажем по Списку №1.

Справочно: За каждый год работы сверх норматива пенсионеру добавляется 1% от минимальной пенсии, что составляет 25, 95 гривны.

На практике это означает, что в 2026 году:

женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 гривны доплаты вместо 236,10 гривны в прошлом году;

а мужчина с таким же стажем – 128,75 гривни вместо 118,05 гривни вместо 118 05 гривни

Таким образом, ежемесячная надбавка увеличилась на 23,40 гривны для женщин и на 10,70 гривен для мужчин.

Надо ли самостоятельно подаваться на доплату за стаж?

Перерасчет доплаты за стаж проводится автоматически, без подачи заявлений. То есть если страховой стаж значительно превышает норматив, сумма надбавки возрастает пропорционально количеству дополнительных лет.

После прекращения трудовой деятельности ситуация меняется. Пенсионный фонд Украины осуществляет перерасчет пенсии с учетом актуального прожиточного минимума.

В результате доплата за стаж может вырасти, поэтому новый размер выплат применяется уже с месяца, наступающего после увольнения с работы.

Выросла ли пенсия с января?