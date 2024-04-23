Пенсия у лиц с инвалидностью 3 группы: сколько получают пенсионеры

Начисление пенсии для 3 группы инвалидности зависит от некоторых факторов. Речь идет об индивидуальных особенностях, а также стаже лица.

Какой размер пенсий для лиц с инвалидностью 3 группы

Пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности. Таким образом, лица с 3 группой и страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту.

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Важно добавить, что для расчета пенсии по возрасту, которая лежит в основе размера пенсии по инвалидности, к приобретенному страховому стажу добавляется период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности в 2024 году составляют: для лиц, которые не работают, с инвалидностью 2 и 3 групп –, а для лиц, работающих, с инвалидностью 2 и 3 групп –

Саму же пенсию по инвалидности назначают со дня установления инвалидности, но если заявление подано в течение 3-х месяцев после.

Пенсии для военнослужащих и ликвидаторов ЧАЭС

Для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальные пенсионные выплаты установлены на следующих уровнях:

1 группа – 13 604,50 гривны (650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

2 группа – 10 988,25 гривны (525% от прожиточного минимума);

3 группа – 7 534,80 гривны (360% от прожиточного минимума).

В то же время для лиц, которые пострадали из-за Чернобыльской катастрофы, минимальные пенсии составляют:

1 группа – 8 187,48 гривны;

2 группа – 6 549,98 гривны;

3 группа – 5 048,95 гривны;

Дети с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Для ликвидаторов ЧАЭС суммы следующие: