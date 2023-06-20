Как низкая зарплата влияет на размер будущей пенсии

В Пенсионном фонде заявили, что при исчислении пенсии в будущем влияние на нее оказывает заработок человека. И чем ниже он, тем негативнее влияет на пенсию.

Как вычисляется пенсия

Согласно закону при исчислении пенсии в Украине учитывается заработная плата за все периоды страхового стажа, который начинается с июля 2000 года.

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Кроме того, если пенсионер пожелает, то для исчисления пенсии может учитываться еще заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года.

Зарплата за каждый месяц, учитывая указанный период, исчисляется с помощьюОн

Интересно, что месяцы с невыгодным заработком, то есть, когда коэффициент низкий, можно исключать из периода, за который засчитывается заработная плата. Это можно было делать и во время карантина в 2020 году.

Низкий коэффициент заработной платы: как это влияет на пенсию

Как объясняют в Пенсионном фонде, месяцы работы во время карантина и военного положения будут учтены в страховой стаж, однако, если коэффициент зарплаты низкий по сравнению с другими месяцами, его можно не учитывать.

Именно эта невыгодная заработная плата может оказать негативное влияние на размер пенсии в будущем. Потому это позволили минимизировать и назвали оптимизацией заработка.

Следовательно, во время оптимизации можно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа. Впрочем, не более 10% продолжительности страхового стажа.

В то же время более 10% продолжительности страхового стажа может быть исключен заработок за периоды карантина, военного положения и срочной военной службы.

После проведения оптимизации период, за который учитывается заработная плата для исчисления пенсии, не может быть менее 60 календарных месяцев.

Также в перечень входит обучение, уход за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, уходе за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.