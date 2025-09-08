В Украине существует государственная выплаты –пенсия по инвалидности. Ее назначают людям, которые из-за состояния здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.

Какими будут пенсии для людей со II группой инвалидности осенью?

Об этом говорится в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту, то есть:

100 % пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы; 90 % пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы; 50 % пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы.

Кроме того, размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Так людям с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размере 80 % от суммы денежного обеспечения, если речь идет о II группе инвалидности.

Другим лицам с инвалидностью II группы пенсия назначается 60 % суммы денежного обеспечения. В то же время минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже 13 822 гривен для II группы.

Следует также добавить, что размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже 7 884,57 гривны для II группы. В частности подобные выплаты назначаются в размере возмещения фактического ущерба.

Важно! Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже 80% (с 01 марта 2025 года - 13 989,28 гривны) для II группы.

Что еще следует знать о пенсиях по инвалидности?