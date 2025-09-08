В Україні існує державна виплати – пенсія за інвалідністю. Її призначають людям, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність.

Якими будуть пенсії для людей з II групою інвалідності восени?

Про це йдеться у ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, тобто:

100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи; 90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи; 50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Крім того, розмір пенсії за інвалідністю залежить від причини інвалідності. Так людям з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірі 80 % від суми грошового забезпечення, якщо йдеться про II групу інвалідності.

Іншим особам з інвалідністю II групи пенсія призначається 60 % суми грошового забезпечення. Водночас мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче 13 822 гривень для II групи.

Слід також додати, що розмір пенсії за інвалідністю, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим 7 884,57 гривні для II групи. Зокрема подібні виплати призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків.

Важливо! Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з-поміж ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче 80 % (з 01 березня 2025 року — 13 989,28 гривні) для II групи.

Що ще слід знати про пенсії за інвалідністю?