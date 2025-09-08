Пенсії за інвалідністю для II групи: який розмір слід очікувати восени
- Пенсійні виплати для осіб з II групою інвалідності внаслідок війни становлять 80% від грошового забезпечення, але не менше 13 822 гривень.
- Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю II групи через Чорнобильську катастрофу не може бути нижчою 7 884,57 гривні.
В Україні існує державна виплати – пенсія за інвалідністю. Її призначають людям, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність.
Якими будуть пенсії для людей з II групою інвалідності восени?
Про це йдеться у ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, тобто:
- 100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
- 90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
- 50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.
Крім того, розмір пенсії за інвалідністю залежить від причини інвалідності. Так людям з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірі 80 % від суми грошового забезпечення, якщо йдеться про II групу інвалідності.
Іншим особам з інвалідністю II групи пенсія призначається 60 % суми грошового забезпечення. Водночас мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче 13 822 гривень для II групи.
Слід також додати, що розмір пенсії за інвалідністю, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим 7 884,57 гривні для II групи. Зокрема подібні виплати призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків.
Важливо! Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з-поміж ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче 80 % (з 01 березня 2025 року — 13 989,28 гривні) для II групи.
Що ще слід знати про пенсії за інвалідністю?
Українські військовослужбовці, що мають групу інвалідності, можуть отримувати пенсійні виплати. Мова йде про ситуації, коли військовий отримав поранення, контузію, хворобу тощо під час перебування на фронті, у полоні, участі у бойових діях і тому подібне.
Також людина з інвалідністю не можу отримувати пенсію, якщо не має достатньої кількості страхового стажу. Однак їй надають соціальну допомогу.