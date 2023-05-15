Индексация пенсий в 2023 году: кого ждет повышение выплат
Источник:На пенсии
В этом году власти предусмотрели поэтапную индексацию и перерасчет выплат украинским пенсионерам. Многие из них продолжат получать доплаты к пенсиям по возрасту.
Какие доплаты получат пенсионеры в 2023 году
В последние годы государство несколько раз повышало сумму пенсионных выплат. Особенно это касалось минимальных выплат.
Читайте также В ПФУ рассказали, как происходил перерасчет пенсий
В этом году украинцы продолжат получать доплаты по возрасту:
- пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и больше – в размере до 570 гривен;
- пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет – в размере до 456 гривен;
- а пенсионеры в возрасте 70 – 75 лет – в размере до 300 гривен.
Благодаря этим мерам ориентировочно 4 миллиона пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен,
– сообщают в Верховной Раде по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Солидарная система пенсий: почему она убыточна
По словам Первого заместителя Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, солидарная система государственного пенсионного страхования в Украине убыточна. Кроме того, она не солидарна де-факто.
Все потому, что ряд категорий граждан получают пенсию в соответствии со статусом. Особые подходы к пенсии имеют, в частности, судьи, прокуроры, чернобыльцы, таможенники, ученые, чиновники разных уровней. Следовательно, минимальная и максимальная пенсия могут отличаться кое-где в 10 раз.