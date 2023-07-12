Раньше выплаты повышали дважды в год: что будет сейчас с минимальной пенсией

Прожиточный минимум в Украине, к которому привязано большинство социальных выплат, в том числе минимальная пенсия, обычно повышается дважды в год. Однако будет ли еще до конца года решение о повышении пенсии украинцам, узнавал 24 Канал.

Будет ли повышение пенсий до конца года

В Украине минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере одного прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, при наличии необходимого страхового стажа.

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Прожиточный минимум, к которому, кстати, привязано большинство социальных выплат, ранее повышали дважды в год: с 1 июля и 1 декабря. Однако в бюджете на 2023 год повышения не предусмотрены.

В 2023 году прожиточный минимум на детей от 6 до 18 лет составляет 2 833 гривны, для трудоспособных лиц – 2 684 гривны, для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 гривны.

В разговоре с 24 Каналом Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, рассказал, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. Она как была с начала года на уровне почти 2 100 гривен, так и будет оставаться до конца 2023 года. Повышение правительством не предусматривается.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Эксперт говорит, что несмотря на это в марте этого года проводилась большая индексация выплат, но не всем. Остальные имели выплаты средств в этом месяце. Это предполагалось для бывших госслужащих, чернобыльцев, ученых и других пенсионеров, вышедших на пенсию по специальным законам.

В марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. Для расчета взята основа пенсии, без дополнительных надбавок. Средний размер доплат составил от 100 до 1500 гривен.

Привилегированные пенсионеры

По словам Андрея Павловского, в Украине до сих пор остаются отдельные категории привилегированных пенсионеров. А это бывшие судьи, прокуроры и сотрудники правоохранительных органов. Их пенсионные выплаты в разы выше, чем у обычных граждан.

В среднем судья получает пенсионную выплату, которую называют пожизненным содержанием, на уровне 96,5 тысячи гривен. Прокуроры получают более 20 тысяч гривен, а полицейские – более 12 тысяч гривен пенсии,

– говорит собеседник.

Он добавляет, что правительству давно нужно решить эту проблему. Не может быть так, что средний размер пенсии в Украине в начале года составил 4600 гривен, а какой-то экс-судья получает пенсию в размере 96,5 тысячи гривен. Это в десятки раз больше.

Что там с пенсиями военных

Украинские военные могут выйти на заслуженный отдых за выслугу лет, по инвалидности. Кроме того, семьи погибших военных могут получать пенсии по потере кормильца.

За выслугу лет

​ Для этого военным нужно иметь не менее 25 лет стажа. Интересно, что выйти на пенсию можно и тогда, когда исполняется 45 лет. Впрочем, стаж должен быть 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размер пенсии составляет от 50% до 70% денежного удовольствия. Минимальная пенсия по выслуге лет не может составлять менее 3854 гривны.

Пенсия по инвалидности

​Она начисляется тогда, когда инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы. Также, если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболевания.

Ее размер составляет: в результате инвалидности I группы – 100% денежного довольствия, II группы – 80%, III группы – 60%.

Пенсии в случае потери кормильца

Назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести. Ее предоставляют тогда, когда кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы.