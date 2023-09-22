На будущее: как узнать размер своей пенсии

На сегодняшний день каждый украинец может узнать размер своих будущих пенсионных выплат с помощью специального вебпортала. Сумму выплат рассчитывает пенсионный калькулятор.

Где можно узнать размер пенсии

Как рассказала министерша социальной политики, для определения своего размера пенсии существует вебпортал на сайте Пенсионного фонда. Кроме того, там можно внести страховые взносы, если нужно увеличить собственную пенсию.

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По ее словам, для того чтобы получить доступ к вебпорталу и с помощью пенсионного калькулятора рассчитать свою будущую пенсию нужно:

авторизироваться с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), сервиса "Действие. Подпись" или BankID.

перейти в раздел "Портал персональных услуг" и выбрать "Пенсионный калькулятор".

Расчет пенсии будет автоматически загружен. Не нужно будет заполнять вручную ни трудовой стаж, ни информацию о месте работы.

Это сервисы, которые сегодня удачно работают. И мы будем их расширять, чтобы увеличивать возможности инвестировать в свое будущее,

– добавила Жолнович.

Как получить надбавку к пенсии в 800 гривен

Прибавки пенсионерам начисляют как автоматически, так и при наличии специального заявления. Среди видов доплат есть:

За военную службу

Лица со статусом участника боевых действий могут получить надбавку в размере 25% от прожиточного минимума при условии, что гражданин потерял трудоспособность. Эта выплата предоставляется автоматически, если у ПФУ есть сведения о службе лица.

По состоянию здоровья

Доплату могут получить пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников и проживающие самостоятельно после 80 лет. Кроме того, те, кто не имеет внешней поддержки и не может себя финансово обеспечить. А также граждане, нуждающиеся в особом уходе.

По возрасту

Размер этой надбавки – 40% от прожиточного минимума,

От 70 до 74 лет включительно – 300 гривен. Если возраст от 75 до 80 лет – 456 гривен. Те, кто старше 80 лет – 570 гривен.