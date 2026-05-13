Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 21 тысячу гривен

Размер пенсии, которую будет иметь человек, зависит от совокупности факторов. В частности, количества приобретенного стажа. Также немаловажную роль играет заработок.

Как сейчас рассчитывается пенсия?

Для расчета пенсии есть установленная формула, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас она такова: П = Зп х Кс. Расшифровка этих значений следующая:

П – размер пенсии;

Зп – это заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию как можно быстрее?

Сейчас уйти на пенсию можно, начиная с 60 лет. Однако это реально сделать, имея достаточно стажа. Минимум для указанного возраста в этом году составляет – 33 года страхового стажа, сообщает ПФУ,

Для другого возраста минимальные требования следующие:

чтобы уйти на пенсию в 63 года , минимум составляет – 23 года страхового стажа;

, минимум составляет – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Как получить пенсию 21 тысячу гривен?

Если рассматривать ситуацию, что лицо идет на пенсию как можно быстрее, то расчеты проводим с учетом таких данных:

возраст – 60 лет;

количество стажа – 33 года;

размер пенсии, который будет получен – 21 тысяча гривен.

В этом случае коэффициент страхового стажа – 0,33. То есть, если развернуть формулу, получим: Зп – 21 тысяча / 0,33 = 63,6 тысячи гривен.

