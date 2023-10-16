Возрастут ли пенсии по инвалидности осенью

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, ПФУ вовремя провел индексацию пенсий в этом году. В 2024 году перерасчет выплат запланирован на март.

Как осенью вырастут пенсии по инвалидности

Увеличение размера пенсий не будет до конца 2023 года. Последующие повышения социальных выплат заложены в бюджете на 2024 год. В частности, с 1 января следующего года возрастут прожиточный минимум (с 2 589 до 2 920 гривен) и минимальная пенсия (с 2 093 до 2 361 гривны).

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Размер выплат по инвалидности зависит от группы, суммы назначенной возрастной пенсии, количества страхового стажа и возраста. Степень влияния увечья на жизнь и трудоспособность гражданина определяет специальная комиссия.

Какие пенсии по инвалидности сейчас:

100% пенсии по возрасту предоставляют гражданам с инвалидностью I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Несмотря на указанные проценты, есть минимумы, ниже которых не могут опускаться пенсии по инвалидности:

если лицо имеет I группу, минимум составляет – 2 300 гривен;

II и III группы, если гражданин не работает – 2 100 гривен;

II и III групп, в случае, если лицо работает – 2 093 гривны.

Как получить пенсию по инвалидности

Такие выплаты предоставляются гражданам, которые приобрели увечье, что значительно повлияло на их жизнедеятельность. Степень этого определяет комиссия, назначающая периодические обзоры для подтверждения группы.

Медико-санитарная экспертиза подтверждает право гражданина не только на пенсию, но и некоторые льготы. Следует понимать, что если комиссия через некоторое время назначает повторный осмотр, на него нужно явиться обязательно. Если вы решите игнорировать визит, пенсия по инвалидности будет отменена.