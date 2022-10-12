Пенсии растут медленнее, чем доллар и цены: как изменились выплаты с начала войны

За первое полугодие этого года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте. Также в 2022 году сократилось количество людей, получающих менее 3 000 гривен – с 54% до 43%.

Пенсии менее 3 000 гривен

Если количество пенсионеров, получающих менее 3 000 гривен (82 доллара) уменьшилось, то процент получающих более 10 000 гривен (273 доллара) – до 6,6% в 2022 году.

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От 5 000 до 10 000 грн (137 – 273 долларов) получают 18,5% пенсионеров против 13,5% в первом полугодии прошлого года.

Средняя пенсия в Украине

В первом полугодии 2022 года средняя пенсия в Украине выросла на 17% в гривневом эквиваленте и на 10% в долларовом эквиваленте, или на 4 437 гривен и 152 долларов соответственно против аналогичного периода в прошлом году. Если сравнивать среднюю пенсию с первым полугодием 2019 года, она выросла почти вдвое в гривне и 34% в долларовом эквиваленте.

После того как НБУ поднял официальный курс доллара до 36,6 гривны, средняя пенсия составляет 121 доллар.

Сколько получат пенсионеры в 2023 году

Что касается размера пенсий в следующем году, она останется на уровне конца 2022 года. Дело в том, что размер пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Так как прожиточный минимум в 2023 году не будет повышаться, соответственно и не возрастет минимальная пенсия.

С 1 декабря 2022 года прожиточный минимум вырастет до 2 093 гривен, так что минимальная пенсия в этом году еще повысится.

Что касается условия для ухода на пенсию, то она изменится, ведь вырастет необходимый страховой стаж.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь страховой стаж не менее 30 лет. В этом году минимальным порогом 29 лет.

В 63 года смогут выйти на пенсию люди со стажем 20 лет.

А в 65 лет, чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

Количество пенсионеров в Украине

Согласно статистике Опендатабот, за год количество пенсионеров сократилось почти на 200 тысяч человек.

Темпы сокращения несколько утихли: если за первое полугодие 2021 года количество пенсионеров уменьшилось на 1,5%, то за соответствующий период 2022 года – на 0,6%.

В общей сложности по состоянию на июль в Украине 10 775 414 пенсионеров.