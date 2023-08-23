Самые большие пенсии в Украине: кто из украинских пенсионеров получает больше всего

23 августа 2023, 12:30
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Источник:

ПФУ

В некоторых регионах средний размер пенсий у украинцев превышает 7 тысяч гривен. Есть и те, кто получает гораздо больше. В каких областях самый большой размер пенсий, рассказываем дальше.

У кого в Украине самые высокие пенсии

ПФУ опубликовали статистику, согласно которой самые большие пенсионные выплаты зарегистрированы и жителей Киева. Средний размер их пенсий – 7 190 гривен.

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Где еще в Украине высокие пенсии:

  • в Донецкой области средний размер выплат для пенсионеров составляет 6601 гривну;
  • Луганская область – 6 295 гривен;
  • Ровенская область – 6 240 гривен;
  • Днепропетровская область – 5 840 гривен;
  • Киевская область – 5 462 гривны.
Обратите внимание! Самые маленькие пенсии получают жители Тернопольской области – менее 4 тысяч гривен. При условии, что средний размер выплат в Украине – 5 311,44 гривны.

Какие выплаты получают украинские пенсионеры

Несмотря на статистику, в которой говорится о значительных выплатах для жителей некоторых регионов. Общая картина размера пенсий выглядит следующим образом:

  • 0,6% граждан на пенсии имеют 1 227,80 гривны;
  • 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
  • 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
  • 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
  • 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
  • 10,4% – более 10 000 гривен.
Заметьте! Наименьший размер пенсии в Украине – 2 093 гривны для продолжающих работать лиц.
Автор: Анастасія Зорик