Соцвыплаты на детей в августе: на какие суммы могут рассчитывать украинцы
Так как прожиточный минимум в Украине уже поднимался в этом году, социальные выплаты не возрастут. В августе украинцы получат такие же суммы, как и в прошлом году.
На какие социальные выплаты украинцы могут рассчитывать в августе
Также не стоит ожидать увеличения выплат для людей, оставшихся без работы. Начиная с 1 июля 2022 г. максимальный размер соцпомощи составляет не более 10 400 гривен.
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Какими будут алименты в следующем месяце:
- Рекомендуемая минимальная сумма: детям до 6 лет – 2 201 гривна, от 6 до 18 лет – 2 744 гривны;
- Минимальный гарантированный размер алиментов: детям до 6 лет – 1 100,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 372 гривны;
- Максимальный размер: детям до 6 лет – 22 010 гривен, от 6 до 18 лет – 27 440 гривен.
Что будет с декретными выплатами
Размер пособия по беременности составляет 100% от его зарплаты. Однако если женщина безработная и не ФЛП, но платит ЕСВ – ей заплатят не менее 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (650 гривен ежемесячно).
Выплаты выглядят следующим образом:
- за 180 дней декрета – 3900 гривен;
- за 140 дней декрета – 3033,3 гривны;
- за 126 дней декрета – 2730 гривен.
Сколько получат украинцы за опеку над ребенком
Такая помощь равна 2,5 прожиточным минимумам на ребенка определенного возраста, а на детей с инвалидностью – 3 аналогическим выплатам.
С 1 августа 2022 года выплаты выглядят следующим образом:
- на детей до 6 лет – 5502,5 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – 6860 гривен;
- на детей до 6 лет с инвалидностью – 6603 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 8232 гривны.
На что могут рассчитывать одинокие матери
Выплаты на одного ребенка для одинокой матери составляют разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Таким образом:
- на детей до 6 лет – 2201 гривна;
- на детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;
- на студентов стационара от 18 до 23 лет – 2600 гривен.