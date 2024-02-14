Как определить размер своей субсидии: инструкция от ПФУ

Благодаря субсидии граждане могут платить значительно меньше за коммуналку. Однако, предоставляется такая возможность не всем.

Как украинцы могут получить субсидию

Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. Размер этой помощи рассчитывается индивидуально.

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Чтобы оформить субсидию, необходимо подать такой пакет документов:

заявление;

удостоверение личности;

декларация о доходах;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды.

Срок договора аренды влияет на время действия назначенной субсидии.

Подать заявление на получение субсидии можно как онлайн, так и офлайн. Дистанционно это можно сделать через:

вебпортал ПФУ;

приложение Пенсионного фонда;

приложение "Дія".

Непосредственно заявка регистрируется через ПФУ и Центр предоставления административных услуг. Также подать заявление на субсидию можно через должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Могут ли получить субсидию ВПЛ

ВПЛ также имеют право на субсидию. Более того, для украинцев с таким статусом действует упрощенная система назначения.

Переселенцы могут не предоставлять договор аренды временного жилья. Достаточно лишь иметь справку-подтверждение о статусе ВПЛ.

Как определить размер субсидии

Расчеты можно как осуществить самостоятельно, так и обратиться за консультацией к специалисту. Понимаем, что зимой субсидия больше, из-за непосредственного размера коммуналки.

В некоторых случаях летом эта помощь может не предоставляться. То есть субсидия имеет нулевой размер, поскольку семья имеет возможность самостоятельно платить такую сумму коммунальных.

Расчет размера субсидии/ПФУ