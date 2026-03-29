Меньше минимальной зарплаты: какие выплаты получает I группа инвалидности в апреле

К І группе инвалидности относятся лица с наивысшей степенью утраты трудоспособности, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для этой категории предусмотрены повышенные социальные выплаты, размер которых может меняться во время перерасчетов.

Какой размер выплат для людей с инвалидностью в апреле?

В апреле 2026 года размеры выплат для лиц с инвалидностью I группы остаются привязанными к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Именно этот показатель определяет базовый уровень государственной помощи и формирует основу для расчета большинства социальных выплат.

Для лиц с инвалидностью с детства I группы базовая выплата составляет 100% прожиточного минимума, что в 2026 году равна 2 595 гривен. Однако ключевое значение для фактического уровня дохода имеет не только базовая сумма, но и дополнительные компенсационные выплаты, прежде всего пособие по уходу.

Интересно! Для лиц с инвалидностью I группы, которые получают пенсию в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, минимальный гарантированный размер выплаты составляет 3 725 гривен, в соответствии с разъяснениями Пенсионного фонда Украины.

Размер такой помощи зависит от подгруппы инвалидности.

Лица подгруппы А, которые нуждаются в постоянном постороннем присмотре, получают повышенную компенсацию в размере 200% прожиточного минимума – 5 190 гривен в месяц.

Для подгруппы Б предусмотрено 100% прожиточного минимума – 2 595 гривен.

Таким образом, общий ежемесячный объем выплат может существенно отличаться в зависимости от уровня потребностей в посторонней помощи.

Стоит знать! І группа инвалидности охватывает лиц с наивысшей степенью утраты трудоспособности, однако даже в ее пределах уровень функциональных ограничений может отличаться. Именно поэтому распределение на подгруппы является определяющим для формирования размера социальной поддержки.

Таким образом, в апреле 2026 года размеры базовых выплат для лиц с инвалидностью I группы остаются фиксированными в соответствии с социальными стандартами, однако конечная сумма, которую получает человек, формируется индивидуально: в зависимости от подгруппы, наличии права на пособие по уходу и других видов государственной поддержки.

Какие есть льготы для людей с I группой инвалидности?

Кроме прямых денежных выплат, для этой категории предусмотрен широкий перечень дополнительных гарантий, которые косвенно влияют на финансовое положение, пишет ПФУ. Это могут быть:

льготы на проезд;

доступ к бесплатным или частично компенсированным лекарственным средствам;

обеспечение техническими средствами реабилитации, а также возможность оформления жилищных субсидий.

Отдельный блок составляют жилищно-коммунальные льготы. В общем случае они реализуются через механизм субсидий, однако для отдельных категорий, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны, может действовать 100% компенсация расходов в пределах социальных нормативов.

Есть ли индексация пенсий по инвалидности?