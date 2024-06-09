От чего зависит размер пенсии в Украине и на какие суммы можно рассчитывать

Украинцы получают разные размеры пенсии по ряду причин. В частности, на это влияет уровень получаемой заработной платы.

От чего зависит размер пенсии в Украине

Размер пенсии в Украине определяется двумя факторамиколичеством накопленного стажа и размером заработной платы. Как известно, размер пенсионных выплат для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально.

Читайте также: Пенсии украинцев: вырастут ли выплаты пенсионеров летом

Ведь на него влияют не только зарплата и количество заработанного стажа, но и дата выхода на пенсию. В целом, украинские пенсионеры получают выплаты, составляющие менее 30% от их предыдущей зарплаты.

На какие размеры пенсии можно рассчитывать

Если человек получаетминимальную заработную плату, то рассчитывать на большую пенсию он не может.

Таким образом, если получать минимальную заработную плату, которая в 2024 году составляет 8 000 гривен, пенсия составит 2 361 гривну при условии наличия полного трудового стажа и выхода на пенсию в 60 лет.

Согласно нормативам Международной организации труда, пенсия считается достаточной, если она составляет 40% от прежнего дохода.

При этом, уже при средней зарплате в размере 10 000 или 15 000 гривен и наличии полного стажа в 35 лет, размер пенсии составит 3 314 гривен и 4 228,2 гривны соответственно. В то же время при высоком уровне дохода более 33 000 гривен, можно рассчитывать на достаточно высокую пенсию - 9 491,5 гривны.