Від чого залежить розмір пенсії в Україні

Розмір пенсії в Україні визначається двома факторами: кількістю накопиченого стажу та розміром заробітної плати. Як відомо, розмір пенсійних виплат для кожного пенсіонера розраховується індивідуально.

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Адже на нього впливають не лише зарплата та кількість заробленого стажу, але й дата виходу на пенсію. В цілому, українські пенсіонери отримують виплати, що складають менше ніж 30% від їхньої попередньої зарплати.

Зауважте! Якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, то розраховувати на велику пенсію вона не може.

На які розміри пенсії можна розраховувати

Таким чином, якщо отримувати мінімальну заробітну плату, яка у 2024 році становить 8 000 гривень, пенсія складе 2 361 гривню за умови наявності повного трудового стажу та виходу на пенсію у 60 років.

Цікаво! Згідно з нормативами Міжнародної організації праці, пенсія вважається достатньою, якщо вона становить 40% від колишнього доходу.

При цьому, вже при середній зарплаті в розмірі 10 000 або 15 000 гривень та наявності повного стажу у 35 років, розмір пенсії становитиме 3 314 гривень та 4 228,2 гривні відповідно. Водночас при високому рівні доходу понад 33 000 гривень, можна розраховувати на досить високу пенсію — 9 491,5 гривні.