Від чого залежить розмір пенсії в Україні
Розмір пенсії в Україні визначається двома факторами: кількістю накопиченого стажу та розміром заробітної плати. Як відомо, розмір пенсійних виплат для кожного пенсіонера розраховується індивідуально.
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Адже на нього впливають не лише зарплата та кількість заробленого стажу, але й дата виходу на пенсію. В цілому, українські пенсіонери отримують виплати, що складають менше ніж 30% від їхньої попередньої зарплати.
На які розміри пенсії можна розраховувати
Таким чином, якщо отримувати мінімальну заробітну плату, яка у 2024 році становить 8 000 гривень, пенсія складе 2 361 гривню за умови наявності повного трудового стажу та виходу на пенсію у 60 років.
При цьому, вже при середній зарплаті в розмірі 10 000 або 15 000 гривень та наявності повного стажу у 35 років, розмір пенсії становитиме 3 314 гривень та 4 228,2 гривні відповідно. Водночас при високому рівні доходу понад 33 000 гривень, можна розраховувати на досить високу пенсію — 9 491,5 гривні.