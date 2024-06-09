От чего зависит размер пенсии в Украине

Размер пенсии в Украине определяется двумя факторамиколичеством накопленного стажа и размером заработной платы. Как известно, размер пенсионных выплат для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально.

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Ведь на него влияют не только зарплата и количество заработанного стажа, но и дата выхода на пенсию. В целом, украинские пенсионеры получают выплаты, составляющие менее 30% от их предыдущей зарплаты.

Заметьте! Если человек получает минимальную заработную плату, то рассчитывать на большую пенсию он не может.

На какие размеры пенсии можно рассчитывать

Таким образом, если получать минимальную заработную плату, которая в 2024 году составляет 8 000 гривен, пенсия составит 2 361 гривну при условии наличия полного трудового стажа и выхода на пенсию в 60 лет.

Интересно! Согласно нормативам Международной организации труда, пенсия считается достаточной, если она составляет 40% от прежнего дохода.

При этом, уже при средней зарплате в размере 10 000 или 15 000 гривен и наличии полного стажа в 35 лет, размер пенсии составит 3 314 гривен и 4 228,2 гривны соответственно. В то же время при высоком уровне дохода более 33 000 гривен, можно рассчитывать на достаточно высокую пенсию - 9 491,5 гривны.