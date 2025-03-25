Бюджет экономит сотни миллионов гривен: в Украине существенно ограничили размеры самых высоких пенсий

Бюджету страны удастся экономить 242 миллиона гривен ежемесячно благодаря внедрению ограничивающих коэффициентов. Они будут применяться для пенсий, размеры которых превышают максимально разрешенный законодательством размер.

Правительство страны ограничило размер самых высоких пенсионных выплат

Речь идет о пенсионных выплатах, чей размер выше, чем 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, то есть 23610 гривен в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на ЭП.

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Некоторые украинцы через суд могут заставить Пенсионный фонд платить им больший размер пенсии. Всего в Украине 17 тысяч человек получают выплаты, которые выше максимально допустимого размера.

Однако в 2025 году ввели норму по установлению ограничивающих коэффициентов для выплат более 10 прожиточных минимумов:

К части пенсии, превышающей 10 ПМ (23 610 гривен) и не превышающей 11 ПМ (25 971 гривна), применяется коэффициент 0,5.

К части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 гривна) и не превышающей 13 ПМ (30 693 гривен) – 0,4.

К части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 гривен) и не превышающей 17 ПМ (40 137 гривен) – 0,3.

К части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 гривен), и не превышающей 21 ПМ (49 581 гривна) – 0,2.

К части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 гривна) – 0,1.

Благодаря этим ограничениям уже в марте государство потратило на выплату больших пенсий на 242 миллиона гривен меньше. Если экстраполировать данные марта на весь год, то бюджет сэкономит 2,9 миллиарда гривен.

Еще больше средств бюджета удалось сэкономить благодаря пересмотру требований к получателям "чернобыльских" доплат к пенсии. Кроме того, правительство пересмотрело требования для получения надбавки для предотвращения случаев "пенсионной миграции".

То есть Кабмин отсеял от общего количества получателей доплат тех, кто зарегистрировался в загрязненной зоне только ради денег,

– объясняет ЭП.

Так количество получателей доплат уменьшилось до 85,8 тысяч человек. В то же время общие расходы сократились на 874 миллионов гривен в месяц или 10,5 миллиардов гривен в год.

Обратите внимание! К тому же решение правительства по установлению ограничений уже начали оспаривать в судах. Поэтому есть вероятность, что государству придется возобновить выплату пенсий, размеры которых в некоторых случаях превышают 100 тысяч гривен ежемесячно.