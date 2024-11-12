Работать или не работать на пенсии: ПФУ сравнил размер выплат

На 1 октября 2024 года в Украине из 10,3 миллиона пенсионеров продолжают работать 2,8 миллиона. Обычно, такие пенсионеры получают несколько более высокие выплаты, поскольку их пенсия растет немного быстрее.

Какая разница в пенсии между работающими и неработающими пенсионерами

Средняя пенсия для всех пенсионеров составляет 5 385,25 гривен, тогда как работающие пенсионеры получают в среднем чуть больше – 5 661,05 гривен., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С начала года выплаты для работающих пенсионеров выросли на 10,5%, что добавило им в среднем 596,92 гривны. Для неработающих пенсионеров рост составил 8,7%, или 466,61 гривны.

Пенсионный фонд отмечает, что благодаря дополнительному стажу и взносам выплаты для работающих пенсионеров растут быстрее. Таким образом, продолжение работы во время пенсии положительно отражается на ее размере.

В то же время среди пенсионеров, получающих выплаты – 72,84% имеют пенсии по возрасту. А также: