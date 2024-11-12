Яка різниця у пенсії між працюючими та непрацюючими пенсіонерами

Середня пенсія для всіх пенсіонерів становить 5 385,25 гривні, тоді як працюючі пенсіонери отримують у середньому трохи більше – 5 661,05 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З початку року виплати для працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%, що додало їм у середньому 596,92 гривні. Для непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%, або 466,61 гривні.

Пенсійний фонд зазначає, що завдяки додатковому стажу та внескам виплати для працюючих пенсіонерів зростають швидше. Таким чином, продовження роботи під час пенсії позитивно відбивається на її розмірі.

Водночас серед пенсіонерів, які отримують виплати – 72,84% мають пенсії за віком. А також: