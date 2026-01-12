Если в подъезде прорвало трубы: реально ли восстановить подачу тепла в дом до конца сезона

Сотни домов в Киеве остаются без отопления. Горожане жалуются, что из-за того, что воду из труб не слили вовремя, они потрескались. В сети распространяют соответствующие кадры.

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу уточнила, что на распространенных в сети фото изображены места общего пользования, а не квартиры.

Когда можно восстановить отопление в домах с разорванными трубами?

Многих киевлян беспокоит ответ на вопрос, реально ли восстановить отопление до конца зимы в домах, где порвало трубы.

По словам госпожи Кристины, это реально. Прежде всего, нужно, чтобы было желание это сделать. Далее приезжают специалисты и заменяют поврежденные трубы.

Перед повторным запуском системы обязательно надо провести осмотр, проверить техническое состояние всех труб. Если в доме было замерзание и прорывы, нужно проверить абсолютно все этажи и другие трубы.

Если систему отопления запустят лишь частично – например, на одном участке или в одном подъезде, – то в других местах трубы могут быть уже повреждены морозом. Когда туда подадут тепло и давление, эти слабые места могут не выдержать, и произойдут новые порывы.

Какова ситуация с теплом и светом в Киеве?