Владелец Каховской ГЭС пока не будет судиться с Россией из-за разрушения станции

"Укргидроэнерго" отменило тендер на юридические услуги в арбитражном деле о разрушении Россией Каховской ГЭС. Сейчас компания намерена провести консультации с правительством.

Суд с Россией

"Укргидроэнерго" заявило об отмене тендера на юридические услуги в арбитражном деле.

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Решение было принято для того, чтобы обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины. Стратегия направлена на привлечение государства-агрессора к ответственности за вред, нанесенный объектам критической инфраструктуры, и обеспечение компенсации за причиненные разрушения. Будут проведены дополнительные консультации с правительством,

– написали в компании.

В компании объяснили, что Россия в любом случае компенсирует убытки не только за разрушение Каховской ГЭС, но и более 140 ракетных ударов по другим активам предприятия.