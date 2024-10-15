Почему одни нации богатые, а другие бедные

Экономический разрыв между самыми богатыми и бедными странами мира является одной из самых острых проблем современности. Согласно исследованиям, 20% самых богатых стран мира имеют доход, превышающий доход 20% беднейших стран в 30 раз, пишет "Экономическая правда".

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Этот разрыв остается стабильным, несмотря на то что за последние десятилетия самые бедные государства стали немного богаче.

Нынешние лауреаты премии по экономике, в частности Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, предложили новый подход к объяснению этого неравенства.

Заметьте! Они указывают на ключевую роль общественных институтов, оставшихся в наследство от колониальной системы. Во время европейской колонизации больших частей мира были сформированы различные институты, которые и сегодня определяют уровень благосостояния этих стран.

Что повлияло на достаток наций

Исследования ученых показали, что инклюзивные институты, которые способствуют равноправному участию граждан в политической и экономической жизни, ведут к процветанию наций. Экстрактивные институты, наоборот, концентрируют власть в руках небольшой группы и тормозят экономическое развитие, создавая неравенство и препятствуя росту.

Интересно! В странах, где были установлены экстрактивные институты, которые контролировали ресурсы и использовали население, развитие было значительно ограничено. Эти институты сосредотачивали власть в руках небольшой группы элиты, что подавляло инициативу и инновации.

Ученые также установили, что смертность колонизаторов имела значительное влияние на тип институтов, которые они создавали. В странах, где смертность поселенцев была высокой из-за неблагоприятных условий, колонизаторы пытались выжать максимум из ресурсов, не заботясь о долгосрочном развитии, что оставило эти государства с плохими институтами и низким уровнем развития сегодня.