Счет на восстановление Украины растет – в отличие от усталости доноров

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в четверг заявил, что ожидаемые расходы на восстановление Украины вырастут "совсем немного" по сравнению с примерно 350 миллиардами долларов, оцененными в начале этого года. Это произойдет, учитывая, что Россия нацелена на украинскую электросеть и другую инфраструктуру.

Он сказал на конференции Reuters NEXT, что не заметил "усталости доноров" в международном сообществе, несмотря на огромную стоимость войны, но существует "гигантское разочарование" Россией из-за продолжения войны.

Это жестокая война, вызывающая большое разочарование,

– сказал Малпасс, добавив, что российские официальные лица теперь стали изгоями, когда приезжают на международные встречи.

Напомним, в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорилось, что повреждения Украины оцениваются в 600 миллиардов евро.

Когда Украине передадут репарации