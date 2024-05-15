Возможно ли в Украине изменить дату получения пенсии в Украине

В Украине пенсионные выплаты производятся с 4 по 25 число каждого месяца, причем конкретную дату устанавливают на момент регистрации пенсии и она обычно остается неизменной. Однако, многие пенсионеры выражают желание изменить дату получения пенсии.

Реально ли изменить дату выплаты пенсии

Изменение даты выплаты пенсии допустимо только в исключительных обстоятельствах. Пенсионный фонд обычно не меняет предварительно установленный график, учитывая категорию пенсионера.

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Выплаты через почту осуществляются в зависимости от территориальных зон, а через банки – в соответствии с календарем переводов от Пенсионного фонда и с целью обеспечения равномерного распределения средств.

Как в Украине выплачиваются пенсии

Банки обязаны зачислить пенсию на счета клиентов на следующий рабочий день после получения средств от Пенсионного фонда Украины.

В Украине пенсии выплачиваются согласно установленным графикам, которые учитывают несколько важных факторов. Начисление пенсий происходит ежемесячно, начиная с 4 и заканчивая 25 числом, причем выплаты за конкретный месяц осуществляются в этом же месяце.

Первоначально пенсии получают следующие категории граждан:

лица с инвалидностью из-за военных действий;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед государством;

семьи погибших.

Как изменить способ получения пенсии

После этих категорий следуют пенсионеры по инвалидности и возрастные пенсии для тех, кто больше не работает. Пенсионерам, которые продолжают работать, пенсии выплачиваются последними.

Если пенсионер желает изменить способ получения пенсии, например, перейти на выплаты через уполномоченные банки или получать ее по фактическому месту жительства, он должен обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

В период военного положения пенсионеры, которые изменили место жительства, имеют возможность получать пенсию непосредственно на банковскую карточку, не открывая отдельного счета.

Места для обращения:

Местные управления Пенсионного фонда Украины;

Центры предоставления административных услуг в вашем регионе;

Ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Заявление об изменении способа получения пенсии можно подать лично, через законного представителя или отправить документы по почте (заказным письмом).