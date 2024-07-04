В Британии продадут редкую монету: ее стоимость существенно превысила номинал

В Великобритании планируют продать на аукционе редкую 70-летнюю монету номиналом 1 пенни с королем Георгом VI на аверсе. Начальная стоимость этой монеты на торгах уже превысила ее номинал в 20 миллионов раз.

Что известно о монете

Монета датируется 1952 годом изготовления. Она сохранилась в хорошем качестве, поскольку была обнаружена лишь через 45 лет после своего появления – в 1997 году.

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Английский пенни 1952 года является мечтой многих нумизматов в мире, поскольку это самая редкая монета среди всех медных и бронзовых пенни категории proof.

Эта монета относится к категории proof. Такие монеты высшего качества имеют ровную зеркальную поверхность поля и контрастный с ней матированный рельефный рисунок. Они изготавливаются полированными штемпелями на полированных заготовках.

Монету выставят на аукцион, и ее стоимость, по предварительным оценкам, составит 200 000 фунтов стерлингов, или даже больше.

Монета 1952 года номиналом 1 пенни с королем Георгом VI на аверсе / Источник: TikTok

Чем особенна эта монета

Редкость монеты объясняется тем, что дед нынешнего короля Великобритании Карла III, король Георг VI, умер от коронарного тромбоза 6 февраля 1952 года.

По законам Соединенного Королевства, Королевский монетный двор чеканит монеты только с портретом действующего монарха на аверсе. После смерти Георга VI на престол взошла Елизавета II – мать нынешнего правителя, и чеканка монет с его портретом прекратилась.