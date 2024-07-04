Що відомо про монету

Монета датується 1952 роком виготовлення. Вона збереглася у хорошій якості, оскільки була виявлена лише через 45 років після своєї появи – у 1997 році.

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Англійський пенні 1952 року є мрією багатьох нумізматів у світі, оскільки це найрідкісніша монета серед усіх мідних та бронзових пенні категорії proof.

Довідково! Ця монета належить до категорії proof. Такі монети вищої якості мають рівну дзеркальну поверхню поля та контрастний з нею матований рельєфний малюнок. Вони виготовляються полірованими штемпелями на полірованих заготовках.

Монету виставлять на аукціон, і її вартість, за попередніми оцінками, становитиме 200 000 фунтів стерлінгів, або навіть більше.

Монета 1952 року номіналом 1 пенні з королем Георгом VI на аверсі / Джерело: TikTok

Чим особлива ця монета

Рідкість монети пояснюється тим, що дід нинішнього короля Великої Британії Карла III, король Георг VI, помер від тромбозу коронарного 6 лютого 1952 року.

За законами Сполученого Королівства, Королівський монетний двір карбує монети лише з портретом діючого монарха на аверсі. Після смерті Георга VI на престол зійшла Єлизавета II – мати нинішнього правителя, і карбування монет з його портретом припинилося.