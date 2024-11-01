Реформа МСЭК: что будет с пенсиями по инвалидности
Из-за последних скандалов с МСЭК в соцсетях начала распространяться ложная информация. Все, кто получил выплаты по инвалидности законно, могут не волноваться.
Изменятся ли пенсии
Новая волна дезинформации вызвала распространение негативных настроений среди общественности, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики. Чиновники просят граждан проверять информацию, которую они читают.
Читайте также Новые условия бронирования, реформа МСЭК и выплаты по инвалидности: что изменится с 1 ноября
Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены,
– написали в Минсоцполитики.
Новая реформа МСЭК призвана:
- ускорить назначение помощи;
- уменьшить бюрократию;
- сделать систему соцподдержки прозрачной и удобной для граждан.