Украина будет воздерживаться от начисления новых спецпенсий и льгот: как на это влияет МВФ

Пенсионная система в Украине реформируется. В 2024 году правительство Украины готовит масштабные изменения для механизма начисления пенсий.

О чем свидетельствует новое решение правительства

В письме к руководству МВФ украинское правительство выразило намерение не вводить новые льготы и спецпенсии. Также в этом обращении говорится, что пенсионный возраст снижаться не будет.

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Согласно этому документу правительство планирует реформацию пенсионной системы. Более того, готовится возможность внедрения ее второго уровня, когда для этого будут благоприятные условия.

Следует отметить и то, что будет происходить рассмотрение поправок к законодательству, которые должны увеличить пенсионные расходы. Безусловно, весь этот процесс будет сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной устойчивости.

Стоит отметить, что обновленный Меморандум с МВФ уже подписали:

президент Украины Владимир Зеленский;

министр финансов Сергей Марченко;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

глава НБУ Андрей Пышный.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 350 гривен. Наименьшие выплаты – до 2 000 гривен – 0,6% граждан, наибольшие – более 10 000 гривен получают 10,4%. Какие пенсии получают другие: