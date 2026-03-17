Регионы на грани: в России пренебрегают жизнью людей из-за дефицита бюджетов
- Финансовые проблемы вынуждают регионы России останавливать программы расселения из аварийного жилья из-за дефицита средств.
- Жители во многих регионах сталкиваются с аварийными условиями, а власти обещают новое жилье, но не выполняют обещания.
Финансовые проблемы в российских регионах масштабируют с каждым месяцем. Местные власти вынуждены массово останавливать программы расселения людей из аварийного жилья из-за острого дефицита бюджетных средств.
Почему средств на жилье нет?
На это пожаловались жители более 10 российских регионов, пишет The Moscow Times.
Денег на жилье для людей нет в разных областях России:
- в Волгоградском;
- Новосибирском;
- Омском;
- Тюменском;
- Ярославском;
- Тульском;
- Ленинградском;
- Ульяновском регионе;
- а также в Красноярском крае, Якутии и Коми.
Например, жители одного из аварийных домов в Волгограде обращались и в районную прокуратуру, и в жилищную инспекцию и даже Следственный комитет России, но это так и не помогло ускорить переезд.
У нас авария за аварией: подвал затопило кипятком, пар шел на полную, поднимался до пятого этажа. Еще случился потоп – прорвало трубу, потому что здесь все гнилое,
– рассказала женщина, живущая в аварийном доме.
Власть или раздает обещания и не выполняет, а просто игнорирует проблемы:
- В Ярославле жителям аварийных домов пообещали новое жилье не раньше 2035 года.
- В городе Печора (Республика Коми) администрация приказала людям покинуть здание и подать заявление на компенсацию, но деньги так и не перечислила.
- В городе Алдан (Якутия) не расселяют многоквартирный дом, в котором нет электричества, однако, по словам жителей, им выставляют счета за капитальный ремонт и отопление.
Заметьте! Расселение из аварийного жилья в России происходит преимущественно за счет бюджетов самих регионов, которым катастрофически не хватает финансирования. Из федерального бюджета также выделяются средства, но их объемы мизерные. В 2025 году на эти цели выделили лишь 29,68 миллиардов рублей.
Какой дефицит в российских регионах?
Проблема заключается в том, что российские регионы просто не имеют средств для финансирования программ, поскольку экономика России в кризисе. И речь идет не только о расселении из аварийного жилья.
Российский экономист Вячеслав Ширяев в интервью NV, что средств не хватает даже на заработные платы бюджетникам.
Деньги из центра не идут, даже никто их уже не обещает. К примеру, в каком-то регионе дефицит бюджета вместо 10 миллиардов рублей (130 миллионов долларов) теперь в два раза больше. Что делать? Ну возьмем кредит, а дальше что? Все просто на автомате совершают действия без всяких стратегических последствий,
– говорит экономист.
По данным Единого портала бюджетной системы России, дефицит региональных бюджетов России в 2025 году стал рекордным за всю историю подсчетов и достиг 1,478 триллиона рублей.
Лидерами по "дырам" в бюджете стали:
- Москва – минус 299 миллиардов рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ – минус 84 миллиарда рублей;
- Ханты-Мансийский округ – минус 72 миллиарда рублей.
Заметьте! В итоге дефицит средств в бюджетах зафиксировали в 74 регионах России, хотя еще в прошлом году дефицит был только в 50 из них.
Почему регионы России беднеют?
В 2025 году российские регионы оказались в сложной финансовой ситуации: их расходы достигли 24,1 триллиона рублей, выросли на 9%, тогда как доходы поднялись лишь до 22,6 триллиона. В результате образовался значительный дефицит, который продолжает давить на местные бюджеты.
Одной из главных причин стала резкая просадка поступлений от налога на прибыль – они уменьшились на 9%, что стоило бюджетам почти 493 миллиарда рублей. Больше всего пострадали ресурсные регионы: в Коми доходы упали наполовину, в Оренбургской области – на 40%, а в Ямало-Ненецком округе – на 39%.
Чтобы удержаться на плаву, регионы вынуждены использовать резервы и займы. Около двух третей дефицита покрыли за счет накопленных ранее средств, еще около 30% – через банковские кредиты на сумму 449 миллиардов. Впрочем, такая практика только усиливает долговую нагрузку в будущем.