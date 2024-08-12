Рейтинг медалей на Олимпиаде в зависимости от ВВП и населения: Украина превзошла свои возможности
Источник:Bloomberg
На основе данных о валовом внутреннем продукте и численности населения был составлен рейтинг, который оценивает, насколько эффективно страны реализуют свой потенциал. В этом контексте Украине удалось достичь результатов, превышающих ее возможности.
Сколько медалей в Украине за ВВП
Оказалось, что Украина на Олимпиаде демонстрирует уровень успеха, сопоставимый с топовыми странами по населению, а также превышает ожидания в экономическом плане. Поэтому, украинские спортсмены входят в топ-20 мира по количеству медалей.
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Впрочем, если разделить количество медалей на 100 миллиардов долларов ВВП, то на первых позициях могут оказаться страны со значительно меньшими показателями ВВП: Доминикана (101,8 медали на 100 миллиардов ВВП), Гренада (92,35 медали) и Сент-Люсия (61,99 медали). Украина же занимает здесь 23 место – 2, 45 медалей.Заметьте! Рейтинг предусматривает, что пропорционально росту ВВП будет расти и количество медалей.
Если же количество медалей поделить на количество населения страны, первые места достанутся небольшим островным государствам:
- Гренада – 17,54 медали на миллион населения;
- Доминикана – 13,51 медали соответственно;
- Сент-Люсия – 11,05 медали соответственно;