Украина на 104 месте: что изменилось в восприятии коррупции для людей
- Украина поднялась на 104 место в рейтинге Индекса восприятия коррупции.
- Более половины украинцев считают, что борьба с коррупцией действительно происходит.
Несмотря на войну в Украине продолжается борьба с коррупцией, о чем свидетельствует НАПК. Однако последние энергетические скандалы точно о другом.
Что с коррупцией в Украине?
О том, как Украина заняла высшую строчку в рейтинге, говорится в сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Смотрите также Пока люди без света и тепла: Железняк рассказал, как из энергетики украли еще 2 миллиарда
За 2025 год Украина улучшила показатель в Индексе восприятия коррупции (ИСК). Всего в Украине теперь 36 баллов, за 2025 год добавили еще один.
Прогресс поднял Украину на 104 место в общем рейтинге из 182 стран мира.
Оценка сформирована на основе периода 2023 – 2025 годов, когда в Украине активно формировалась новая Антикоррупционная стратегия.
Обличители коррупции получили первые вознаграждения по судебным решениям, заработал институт лоббирования и состоялась реформа управления арестованными активами. Это время сопровождали многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост количества приговоров топ-чиновникам,
– отметили в сообщении.
Важно также учесть, что с 2013 года Украина получили 11 баллов и поднялась на 40 позиций в рейтинге со 144 места.
Заметим! Такой прогресс имеют около 20 стран мира.
Также Украина – единственное государство мира, где несмотря на войну, продолжается улучшение антикоррупционных показателей.
И даже один дополнительный балл для страны говорит о желании расти и меняться без коррупции в государстве.
Что думают о коррупции украинцы?
По опросу Киевского международного института социологии по состоянию на октябрь 2025 года более половины украинцев (56%) считают, что борьба с коррупцией действительно происходит. Однако еще 40% убеждены, что Украина безнадежно коррумпирована.
По сравнению со статистикой 2024 года, когда 48% верили в попытки побороть коррупцию, есть положительная динамика. И показатель в более 50% тоже говорит об изменениях, которые видит большинство украинцев.
Что известно о коррупционных схемах в энергетике?
Энергетика, как один из наиболее важных аспектов страны, особенно в нынешней ситуации, к сожалению, часто оказывается в центре коррупционных схем.
Так, недавно стало известно о том, что компания "Киевтеплоэнерго" заключила договоры на восстановление ТЭЦ. Компанией, которая должна этим заниматься, владеет женщина без профильной занятости и без всякой связи со сферой.
В частности более 10 миллионов украли на трансформаторах.