Украина на 104 месте: что изменилось в восприятии коррупции для людей

Несмотря на войну в Украине продолжается борьба с коррупцией, о чем свидетельствует НАПК. Однако последние энергетические скандалы точно о другом.

Что с коррупцией в Украине?

О том, как Украина заняла высшую строчку в рейтинге, говорится в сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

За 2025 год Украина улучшила показатель в Индексе восприятия коррупции (ИСК). Всего в Украине теперь 36 баллов, за 2025 год добавили еще один.

Прогресс поднял Украину на 104 место в общем рейтинге из 182 стран мира.

Оценка сформирована на основе периода 2023 – 2025 годов, когда в Украине активно формировалась новая Антикоррупционная стратегия.

Обличители коррупции получили первые вознаграждения по судебным решениям, заработал институт лоббирования и состоялась реформа управления арестованными активами. Это время сопровождали многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост количества приговоров топ-чиновникам,

Важно также учесть, что с 2013 года Украина получили 11 баллов и поднялась на 40 позиций в рейтинге со 144 места.

Заметим! Такой прогресс имеют около 20 стран мира.

Также Украина – единственное государство мира, где несмотря на войну, продолжается улучшение антикоррупционных показателей.

И даже один дополнительный балл для страны говорит о желании расти и меняться без коррупции в государстве.

Что думают о коррупции украинцы?

По опросу Киевского международного института социологии по состоянию на октябрь 2025 года более половины украинцев (56%) считают, что борьба с коррупцией действительно происходит. Однако еще 40% убеждены, что Украина безнадежно коррумпирована.

По сравнению со статистикой 2024 года, когда 48% верили в попытки побороть коррупцию, есть положительная динамика. И показатель в более 50% тоже говорит об изменениях, которые видит большинство украинцев.

Что известно о коррупционных схемах в энергетике?

Энергетика, как один из наиболее важных аспектов страны, особенно в нынешней ситуации, к сожалению, часто оказывается в центре коррупционных схем.

Так, недавно стало известно о том, что компания "Киевтеплоэнерго" заключила договоры на восстановление ТЭЦ. Компанией, которая должна этим заниматься, владеет женщина без профильной занятости и без всякой связи со сферой.

В частности более 10 миллионов украли на трансформаторах.