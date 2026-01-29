Соответствующее расследование опубликовал общественный антикоррупционный центр "МЕЖА".

В чем заключалась суть схемы?

По данным антикорцентра, компания "Новая перспектива люкс" не имела подтвержденного опыта выполнения проектных работ по восстановлению ТЭЦ такого масштаба. Зато во время тендеров предложения других участников отклонялись,

Владелицей и руководительницей компании с сентября 2024 года является Алла Бурейко. По открытой информации, ранее она не занимала руководящих должностей, а по состоянию на момент "повышения" работала в магазине полуфабрикатов сети "Multi Cook" (ранее "Галя балованная").

Во время полномасштабной войны женщина выехала в город Кошице в Словакии, где сейчас работает поваром.

Как получается: одной рукой готовить блюда в Словакии, другой – в Украине подписывать соглашения на десятки миллионов гривен и разрабатывать проекты восстановления ТЭЦ, не имея соответствующего опыта?

Руководительница Антикоррупционного центра Марта Богуславец также позвонила женщине: Алла Бурейко подтвердила, что сейчас работает на кухне, однако уже в другой сети заведений. Между тем вопросы о компании и заключенных соглашениях остались без ответа.

