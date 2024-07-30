Госдолг Германии достиг рекорда: при чем здесь Украина

Германия берет займы для укрепления армии и преодоления последствий отказа от российских энергоносителей. В среднем на каждого жителя Германии приходится 28 943 евро государственного долга.

На сколько увеличился госдолг Германии

Согласно обновленным данным Федерального статистического ведомства Германии, рост госдолга обусловлен преимущественно из-за увеличения долга федерального правительства на 4,7% по сравнению с прошлым годом, а именно на 75,9 миллиарда евро – до 1,69 триллиона евро.

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Это увеличение связано, в частности, с ростом задолженности по двум внебюджетным программам, связанные с войной в Украине:

Первая: "Энергетический стабилизационный фонд экономики": финансирование мероприятий для смягчения энергетического кризиса, вызванного нападением России на Украину. Вторая: "Специальный фонд Бундесвера": дополнительные заимствования на 47,3 миллиарда евро для модернизации и оснащения немецкой армии.

В то же время по данным Destatis, по сравнению с прошлым годом долг федеральных земель уменьшился на 12,7 миллиарда евро, или на 2,1%, и составил 594,2 миллиарда евро.