Злотый установил новый рекорд: валюта значительно подорожала

Официальный курс злотого достиг новой рекордной отметки. Он значительно повысился за последний период: только за последние дни валюта прибавила 10 копеек в стоимости.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 26 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,57 гривны (+5 копеек со вчерашнего дня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,15 гривны (без изменений) и продажа – 10,80 гривны (без изменений).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10,15 гривны (без изменений) и продажа – 10,80 гривны (без изменений). В то же время обменники покупают злотые по 10,48 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,59 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 057 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 059 гривен в обменниках и 1 080 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 048 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 015 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.