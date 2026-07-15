Россия лишилась рычага влияния: Турция может отказаться от российской пшеницы

Рекордный урожай пшеницы в Турции может существенно сократить потребность страны в импорте российского зерна. На этом фоне даже ограничения судоходства через Азовское море, введенные Россией, не окажут значительного влияния на турецкий рынок.

Турция может практически отказаться от импорта российской пшеницы

Рекордный урожай пшеницы в Турции в этом году способен существенно изменить баланс зернового рынка. Как сообщает ASAP Agri, страна может собрать около 25 миллионов тонн пшеницы, что значительно превышает прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA) на уровне 22,5 миллиона тонн.

Некоторые трейдеры даже предполагают, что при таком урожае Турция сможет стать нетто-экспортером пшеницы. В то же время потребность страны в импорте зерна в сезоне 2026/27 может сократиться примерно до 3 миллионов тонн, тогда как USDA прогнозирует импорт на уровне 5,5 миллиона тонн.

Такой резкий рост собственного производства означает, что турецкий рынок станет значительно менее зависимым от поставок российской пшеницы.

Почему ограничения России уже не пугают турецких импортеров

Аналитики отмечают, что турецкие импортеры практически не беспокоятся о временных ограничениях судоходства через Азовское море, введенных Россией. Ранее Москва приостановила движение судов через Донско-Азовский канал – важный маршрут, соединяющий реку Дон с Азовским морем.

Именно через Азовское море проходит значительная часть перевозок зерна из Ростовской области и Краснодарского края – ключевых зернопроизводящих регионов России. Кроме того, через Керченский пролив транспортируют российское зерно в порты турецкого региона Мраморного моря.

Впрочем, благодаря рекордному собственному урожаю Турция уже не так сильно зависит от импорта. Поэтому даже возможные логистические перебои с поставками российского зерна, по мнению экспертов, не окажут существенного влияния на внутренний рынок страны.

В то же время после серии украинских атак на российские суда московские власти вынуждены пересматривать логистику экспорта зерна. Часть поставок планируется перенаправить через другие порты, чтобы избежать перебоев в торговле.