Есть план Б: Зеленский раскрыл, на что потратят "репарационный кредит"

Украина надеется получить "репарационный кредит" от ЕС на основе замороженных российских активов. Если с займом будут проблемы, тогда Киев рассчитывает на альтернативные варианты финансирования на ту же сумму.

Как распределят "репарационный кредит"?

Речь идет о средствах в размере от 150 до 200, а всего 210 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

По словам главы государства, любой формат финансирования критически важен для государства.

Это финансовая гарантия безопасности для Украины. Это часть наших гарантий, как пятая статья НАТО, как оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Сейчас рассматривают два варианта использования этих средств:

План А – в случае завершения войны. Тогда финансирование потратят на восстановление страны и обеспечение макрофинансовой стабильности.

План Б – в случае продолжения российской агрессии. При таком сценарии ожидают минимум 40 – 45 миллиардов евро финансовой помощи в год, которые на оборону, поддержку армии, ПВО и оружие.

Представьте себе, если нет войны, то 45 миллиардов в год – это очень серьезное вливание в макрофинансовую стабильность Украины, в наше восстановление и опять-таки в ту самую "критичку", но уже не о поддержке речь идет, а о восстановлении ее,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что альтернативные варианты финансирования вместо активов России являются сложными, но Киев обсуждает их с Европейским Союзом, прежде всего с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ведь без этих средств Украину ожидает бюджетный дефицит.

Заметим! Еще 23 октября в Брюсселе европейские лидеры согласовали политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины в 2026 – 2027 годах. Однако так и не поддержали предоставление кредита на основе российских активов из-за возражений Бельгии, пишет Financial Times.

Как ЕС планирует поддерживать Украину?

Сейчас ЕС отстаивает необходимость финансовой поддержки Украины. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа предложила покрыть две трети потребностей Киева на ближайшие 2 года в сумме 90 миллиардов евро.

Мы преданы восстановлению и будущему процветанию Украины. Европа будет оставаться ее самым сильным и надежным партнером,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Поэтому она считает, что обсуждение помощи на ближайшем заседании Европейского совета будет иметь решающее значение.

Стоит знать! На заседании Евросовета 17 – 18 декабря страны ЕС сосредоточатся на вопросе "репарационного займа" Украине на основе замороженных российских миллиардов. Большинство государств блока выступают за это предложение. Однако Бельгия выступает против, а также Венгрия и Словакия. В то же время Италия, Мальта и Болгария призывают к альтернативным вариантам финансирования Киева.

Какие есть варианты финансовой поддержки?

В ЕС сейчас обсуждают несколько возможных вариантов финансовой поддержки Украины. Среди основных инициатив выделяют два главных пути: "репарационный кредит" на основе замороженных активов России и система европейских займов, по которой страны-члены ЕС в течение следующих двух лет будут привлекать средства для финансирования Украины.

Отдельно рассматривают еще одну альтернативу, однако ее не считают приоритетной. Третий вариант предусматривает предоставление двусторонних кредитов или помощи от отдельных государств-членов ЕС.

В то же время в ЕС обсуждают идею так называемого "транзитного кредита" для Украины. Его планируют профинансировать за счет заимствований ЕС, чтобы обеспечить страну финансовой поддержкой в первые месяцы 2026 года. По замыслу экспертов, этот шаг даст дополнительное время для утверждения и организации полного "репарационного кредита" с использованием российских активов способом, который удовлетворит все стороны, в частности Бельгию.