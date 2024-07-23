Дефолта не будет: на какие уступки придется пойти Украине

В переговорах по реструктуризации украинских еврооблигаций Украина и крупнейшие кредиторы пришли к компромиссу. Впрочем, Украине тоже придется пойти на некоторые уступки.

Что для Украины означает реструктуризация долга

Кредиторы согласились на безусловное списание 25% долга и условное списание 12%, в зависимости от перевыполнения прогнозов МВФ.

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Среди уступок, на которые Украина согласилась для достижения приемлемого уровня приведенной стоимости облигаций, выделяются следующие:

Украина предложила кредиторам разовую "плату за согласие" в размере 1.25% от номинальной стоимости облигаций. Непонятно, включает ли эта сумма накопленные проценты за два года. Процентные ставки по облигациям после 2034 года согласованы ближе к позиции кредиторов. Весь долг должен быть погашен до 2036 года, хотя ранее правительство планировало завершение к 2040 году. Это означает, что Украине придется выплатить частным кредиторам до $17.3 млрд за три года (2034-2036), что является самой противоречивой частью соглашения.

Руководитель аналитического отдела IK Concorde Capital Александр Паращий считает, что в дальнейшем надо, чтобы большинство держателей еврооблигаций одобрили условия сделки. Это может занять несколько месяцев.

В ближайшие часы/дни нам все международные рейтинговые агентства поставят "дефолтный" рейтинг,

– считает эксперт.

С 1 августа правительство введет мораторий на выплаты по еврооблигациям или объявит дефолт.