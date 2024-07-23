Що для України означає реструктуризація боргу

Кредитори погодилися на безумовне списання 25% боргу та умовне списання 12%, залежне від перевиконання прогнозів МВФ.

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Серед поступок, на які Україна погодилася для досягнення прийнятного рівня приведеної вартості облігацій, виділяються наступні:

Україна запропонувала кредиторам разову "плату за згоду" у розмірі 1.25% від номінальної вартості облігацій. Незрозуміло, чи включає ця сума накопичені відсотки за два роки. Процентні ставки за облігаціями після 2034 року узгоджені ближче до позиції кредиторів. Весь борг має бути погашений до 2036 року, хоча раніше уряд планував завершення до 2040 року. Це означає, що Україні доведеться виплатити приватним кредиторам до $17.3 млрд за три роки (2034-2036), що є найсуперечливішою частиною угоди.

Керівник аналітичного відділу IK Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що надалі треба, щоб більшість тримачів єврооблігацій схвалили умови угоди. Це може зайняти кілька місяців.

В найближчі години/дні нам усі міжнародні рейтингові агентства поставлять "дефолтний" рейтинг,

– вважає експерт.

З 1 серпня уряд запровадить мораторій на виплати за єврооблігаціями або оголосить дефолт.