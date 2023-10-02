Почти годовой рекорд: НБУ продал солидную сумму валюты в сентябре

Национальный банк Украины продал рекордное за 9 месяцев количество валюты. Объем составляет более 2,5 млрд долларов.

НБУ продал рекордное количество валюты

С начала января этого года Нацбанк продал суммарно 19,2 млрд долларов. В сентябре же он сбыл самую большую сумму за этот период. 2,6 миллиарда долларов.

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Такие расходы компенсируются благодаря международной помощи, 40% из которой это грантовые средства, которые не нужно возвращать. По данным Минфина, в сентябре Украина получила 3 миллиарда долларов таких выплат.

Помощь оказали:

Европейский Союз – 1,6 миллиарда долларов (льготное финансирование);

США – 1,25 миллиарда долларов (грант);

Всемирный банк под гарантии Великобритании – 100 миллионов долларов (льготное финансирование).

Какие условия ослабления валютных ограничений

С начала полномасштабного вторжения в Украину действуют фиксированный курс и валютные ограничения. Безналичный рынок сбалансирует НБУ за счет проданной валюты по цене близкой официальной – 36,9 гривны за доллар.

В настоящее время НБУ не планирует переходить к полноценному плавающему курсообразованию. Однако валютные ограничения все же ослабят, когда будут сформированы положенные предпосылки.

Конкретные даты пока не известны, но условия таковы:

инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к понижению;

ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков по поводу будущей инфляции должны и дальше снижаться;

НБУ должен иметь достаточное количество международных резервов для сохранения курсовой устойчивости;

банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценения;

банки должны и дальше оставаться устойчивыми.

Возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны, – это финальная цель реализации стратегии. Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост.

– говорится в разъяснении.

Поэтому в НБУ сообщили, что когда эти показатели нормализуются, тогда ослабят валютные ограничения. Они подчеркнули, что это вопрос не краткосрочной перспективы.