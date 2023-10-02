НБУ продав рекордну кількість валюти
З початку січня цього року Нацбанк продав сумарно 19,2 мільярда доларів. У вересні ж він збув найбільшу суму за цей період – 2,6 мільярда доларів.
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Такі витрати компенсуються завдяки міжнародній допомозі, 40% з якої це грантові кошти, які не потрібно повертати. За даними Мінфіну у вересні Україна отримала 3 мільярди доларів таких виплат.
Допомогу надали:
- Європейський Союз – 1,6 мільярда доларів (пільгове фінансування);
- США – 1,25 мільярда доларів (грант);
- Світовий банк під гарантії Великобританії – 100 мільйонів доларів (пільгове фінансування).
Які умови послаблення валютних обмежень
На цей час НБУ не планує переходити до повноцінного плаваючого курсоутворення. Проте валютні обмеження все ж послаблять, коли будуть сформовані належні передумови.
Конкретні дати поки що не відомі, але умови такі:
- інфляція має бути помірною та мати загальну тенденцію до зниження;
- очікування громадян, бізнесу, фінустанов та аналітиків щодо майбутньої інфляції мають і надалі знижуватися;
- НБУ повинен мати достатньо міжнародних резервів для збереження курсової стійкості;
- банківські депозити мають забезпечувати захист заощаджень громадян від інфляційного знецінення;
- банки мають і надалі залишатися стійкими.
Повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни, – це фінальна мета реалізації стратегії. Саме такий режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати в тривалій перспективі цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання,
– йдеться у роз'яснені.
Тож у НБУ повідомили, що, коли ці показники нормалізуються, тоді послаблять валютні обмеження. Вони наголосили, що це питання не короткострокової перспективи.