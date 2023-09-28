Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив 24 Каналу, з чим пов'язане збільшення ВВП і чи зможе наша країна повністю відновити економіку.

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За його словами, річ передусім у низькій базі порівняння – торік стався значний провал в економіці внаслідок екстремальних умов. Тоді всім було не до роботи і витрачання грошей.

"Власне, тепер шоку вже немає, економіка призвичаїлась, а завдяки підтримці наших західних партнерів зберігається макрофінансова стабільність", – пояснив Фурса.

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Чи варто очікувати значного зростання ВВП

У стані війни Україна не зможе повноцінно відновити свою економіку, адже доти не може бути мови про інвестиції. Крім того, тривають російські обстріли критичної інфраструктури, що призводить до перебоїв в електропостачанні.

І це ще далеко не все.

"Порти досі не працюють нормально, тому в нас канал експорту закритий, що, звісно, впливає на економічну активність", – додав Фурса.

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