Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив 24 Каналу, з чим пов'язане збільшення ВВП і чи зможе наша країна повністю відновити економіку.
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За його словами, річ передусім у низькій базі порівняння – торік стався значний провал в економіці внаслідок екстремальних умов. Тоді всім було не до роботи і витрачання грошей.
"Власне, тепер шоку вже немає, економіка призвичаїлась, а завдяки підтримці наших західних партнерів зберігається макрофінансова стабільність", – пояснив Фурса.
Чи варто очікувати значного зростання ВВП
У стані війни Україна не зможе повноцінно відновити свою економіку, адже доти не може бути мови про інвестиції. Крім того, тривають російські обстріли критичної інфраструктури, що призводить до перебоїв в електропостачанні.
І це ще далеко не все.
"Порти досі не працюють нормально, тому в нас канал експорту закритий, що, звісно, впливає на економічну активність", – додав Фурса.
Яка ситуація з економікою України: останні новини
- Наразі невідомо, коли НБУ послабить валютні обмеження і перейде до плаваючого курсу. Для цього потрібні певні умови, зокрема помірна інфляція з тенденцією до зниження та достатня кількість міжнародних резервів.
- Протягом останнього місяця Україна збільшила видобуток газу. Це пов'язано із запуском п'яти додаткових свердловин, які дають 500 тисяч кубометрів ресурсу на добу.
- До слова, майбутній опалювальний сезон в Україні проживуть на газі, видобутому власноруч. Тарифи також збільшувати не планують.