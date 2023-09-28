Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил 24 Каналу, с чем связано увеличение ВВП и сможет ли наша страна полностью восстановить экономику.

Вашему вниманию Влияние террора россиян на курс валют: что ожидает украинцев в октябре

По его словам, дело прежде всего в низкой базе сравнения – в прошлом году произошел значительный провал в экономике в результате экстремальных условий. Тогда всем было не до работы и траты денег.

"Собственно, теперь шока уже нет, экономика привыкла, а благодаря поддержке наших западных партнеров сохраняется макрофинансовая стабильность", – пояснил Фурса.

Обратите внимание! По прогнозам НБУ, в 2023 году экономика Украины может возрасти на 2,9%.

Следует ли ожидать значительный рост ВВП

В состоянии войны Украина не сможет полноценно восстановить свою экономику, ведь до тех пор не может быть речи об инвестициях. Кроме того, продолжаются российские обстрелы критической инфраструктуры, что приводит к перебоям в электроснабжении

И это далеко не все.

"Порты до сих пор не работают нормально, поэтому у нас канал экспорта закрыт, что, конечно, влияет на экономическую активность", – добавил Фурса.

Какая ситуация с экономикой Украины: последние новости