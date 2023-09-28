Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил 24 Каналу, с чем связано увеличение ВВП и сможет ли наша страна полностью восстановить экономику.
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По его словам, дело прежде всего в низкой базе сравнения – в прошлом году произошел значительный провал в экономике в результате экстремальных условий. Тогда всем было не до работы и траты денег.
"Собственно, теперь шока уже нет, экономика привыкла, а благодаря поддержке наших западных партнеров сохраняется макрофинансовая стабильность", – пояснил Фурса.
Следует ли ожидать значительный рост ВВП
В состоянии войны Украина не сможет полноценно восстановить свою экономику, ведь до тех пор не может быть речи об инвестициях. Кроме того, продолжаются российские обстрелы критической инфраструктуры, что приводит к перебоям в электроснабжении
И это далеко не все.
"Порты до сих пор не работают нормально, поэтому у нас канал экспорта закрыт, что, конечно, влияет на экономическую активность", – добавил Фурса.
Какая ситуация с экономикой Украины: последние новости
- Пока неизвестно, когда НБУ ослабит валютные ограничения и перейдет к плавающему курсу. Для этого нужны определенные условия, в частности умеренная инфляция с тенденцией к снижению и достаточное количество международных резервов.
- В последний месяц Украина увеличила добычу газа. Это связано с запуском пяти дополнительных скважин, которые дают 500 тысяч кубометров ресурса в сутки.
- К слову, предстоящий отопительный сезон в Украине проживут на газе, добытому собственноручно. Тарифы также увеличивать не планируют.