Когда ослабят валютные ограничения
В НБУ объяснили, что к плавающему курсу перейдут только когда сформируются надлежащие предпосылки.
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Сначала НБУ перейдет к управляемой гибкости курса. Это связано с особенностями функционирования экономики в условиях полномасштабной войны,
– объяснили в регуляторе.
На рынке прослеживается значительный дефицит валюты, возникший из-за вызванных войной ограничений экспорта и малого притока инвестиций.
Учитывая это, возвращаться к плавающему курсу, когда НБУ лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока рано,
– написано в сообщении.
При управляемой гибкости НБУ будет покрывать этот дефицит валюты на рынке. Это позволит ослаблять и укреплять курс при необходимости.
Следовательно, продажа валюты Национальным банком будет давать возможность сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам и дальше будут защищать сбережения от инфляционного обесценения,
– добавили в НБУ.
Какие условия ослабления валютных ограничений
Пока неизвестны конкретные даты, когда произойдет ослабление валютных ограничений, а тем более переход к плавающему курсу. Это будет осуществлено, когда будут сформированы надлежащие условия:
- инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к понижению;
- ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков по поводу будущей инфляции должны и дальше снижаться;
- НБУ должен иметь достаточное количество международных резервов для сохранения курсовой устойчивости;
- банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценения;
- банки должны и дальше оставаться устойчивыми.
Возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны, – это финальная цель реализации стратегии. Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост.
– говорится в разъяснении.
Подытоживая в регуляторе, отметили, что этот вопрос не краткосрочной перспективы. Если показатели будут нормальными, валютные ограничения ослабят.