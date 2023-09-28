Когда ослабят валютные ограничения

В НБУ объяснили, что к плавающему курсу перейдут только когда сформируются надлежащие предпосылки.

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Сначала НБУ перейдет к управляемой гибкости курса. Это связано с особенностями функционирования экономики в условиях полномасштабной войны,

– объяснили в регуляторе.

На рынке прослеживается значительный дефицит валюты, возникший из-за вызванных войной ограничений экспорта и малого притока инвестиций.

Учитывая это, возвращаться к плавающему курсу, когда НБУ лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока рано,

– написано в сообщении.

При управляемой гибкости НБУ будет покрывать этот дефицит валюты на рынке. Это позволит ослаблять и укреплять курс при необходимости.

Следовательно, продажа валюты Национальным банком будет давать возможность сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам и дальше будут защищать сбережения от инфляционного обесценения,

– добавили в НБУ.

Какие условия ослабления валютных ограничений

Пока неизвестны конкретные даты, когда произойдет ослабление валютных ограничений, а тем более переход к плавающему курсу. Это будет осуществлено, когда будут сформированы надлежащие условия:

инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к понижению;

ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков по поводу будущей инфляции должны и дальше снижаться;

НБУ должен иметь достаточное количество международных резервов для сохранения курсовой устойчивости;

банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценения;

банки должны и дальше оставаться устойчивыми.

Возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны, – это финальная цель реализации стратегии. Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост.

– говорится в разъяснении.

Подытоживая в регуляторе, отметили, что этот вопрос не краткосрочной перспективы. Если показатели будут нормальными, валютные ограничения ослабят.