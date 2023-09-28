Коли послаблять валютні обмеження

У НБУ пояснили, що до плаваючого курсу перейдуть тільки, коли сформуються належні передумови.

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Спочатку НБУ перейде до керованої гнучкості курсу. Це пов'язано з особливостями функціонування економіки в умовах повномасштабної війни,

– пояснили у регуляторі.

На ринку прослідковується значний дефіцит валюти, який виник через спричинені війною обмеження експорту та малий приплив інвестицій.

З огляду на це, повертатися до плаваючого курсу, коли НБУ лише згладжує надмірні коливання на ринку, поки зарано,

– написано у повідомленні.

Під час керованої гнучкості НБУ покриватиме цей дефіцит валюти на ринку. Це дозволить послаблювати та зміцнювати курс за потреби.

Отже, продаж валюти Національним банком даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення,

– додали у НБУ.

Які умови послаблення валютних обмежень

Поки що невідомі конкретні дати, коли відбудеться послаблення валютних обмежень, а тим більше перехід до плаваючого курсу. Це буде здійснено, коли будуть сформовані належні умови:

інфляція має бути помірною та мати загальну тенденцію до зниження;

очікування громадян, бізнесу, фінустанов та аналітиків щодо майбутньої інфляції мають і надалі знижуватися;

НБУ повинен мати достатньо міжнародних резервів для збереження курсової стійкості;

банківські депозити мають забезпечувати захист заощаджень громадян від інфляційного знецінення;

банки мають і надалі залишатися стійкими.

Повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни, – це фінальна мета реалізації стратегії. Саме такий режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати в тривалій перспективі цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання,

– йдеться у роз'яснені.

Підсумовуючи у регуляторі зазначили, що це питання не короткострокової перспективи. Якщо показники будуть нормальними, валютні обмеження послаблять.