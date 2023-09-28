Коли послаблять валютні обмеження
У НБУ пояснили, що до плаваючого курсу перейдуть тільки, коли сформуються належні передумови.
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Спочатку НБУ перейде до керованої гнучкості курсу. Це пов'язано з особливостями функціонування економіки в умовах повномасштабної війни,
– пояснили у регуляторі.
На ринку прослідковується значний дефіцит валюти, який виник через спричинені війною обмеження експорту та малий приплив інвестицій.
З огляду на це, повертатися до плаваючого курсу, коли НБУ лише згладжує надмірні коливання на ринку, поки зарано,
– написано у повідомленні.
Під час керованої гнучкості НБУ покриватиме цей дефіцит валюти на ринку. Це дозволить послаблювати та зміцнювати курс за потреби.
Отже, продаж валюти Національним банком даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення,
– додали у НБУ.
Які умови послаблення валютних обмежень
Поки що невідомі конкретні дати, коли відбудеться послаблення валютних обмежень, а тим більше перехід до плаваючого курсу. Це буде здійснено, коли будуть сформовані належні умови:
- інфляція має бути помірною та мати загальну тенденцію до зниження;
- очікування громадян, бізнесу, фінустанов та аналітиків щодо майбутньої інфляції мають і надалі знижуватися;
- НБУ повинен мати достатньо міжнародних резервів для збереження курсової стійкості;
- банківські депозити мають забезпечувати захист заощаджень громадян від інфляційного знецінення;
- банки мають і надалі залишатися стійкими.
Повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни, – це фінальна мета реалізації стратегії. Саме такий режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати в тривалій перспективі цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання,
– йдеться у роз'яснені.
Підсумовуючи у регуляторі зазначили, що це питання не короткострокової перспективи. Якщо показники будуть нормальними, валютні обмеження послаблять.