НБУ продал рекордное количество валюты
С начала января этого года Нацбанк продал суммарно 19,2 млрд долларов. В сентябре же он сбыл самую большую сумму за этот период. 2,6 миллиарда долларов.
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Такие расходы компенсируются благодаря международной помощи, 40% из которой это грантовые средства, которые не нужно возвращать. По данным Минфина, в сентябре Украина получила 3 миллиарда долларов таких выплат.
Помощь оказали:
- Европейский Союз – 1,6 миллиарда долларов (льготное финансирование);
- США – 1,25 миллиарда долларов (грант);
- Всемирный банк под гарантии Великобритании – 100 миллионов долларов (льготное финансирование).
Какие условия ослабления валютных ограничений
В настоящее время НБУ не планирует переходить к полноценному плавающему курсообразованию. Однако валютные ограничения все же ослабят, когда будут сформированы положенные предпосылки.
Конкретные даты пока не известны, но условия таковы:
- инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к понижению;
- ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков по поводу будущей инфляции должны и дальше снижаться;
- НБУ должен иметь достаточное количество международных резервов для сохранения курсовой устойчивости;
- банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценения;
- банки должны и дальше оставаться устойчивыми.
Возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны, – это финальная цель реализации стратегии. Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост.
– говорится в разъяснении.
Поэтому в НБУ сообщили, что когда эти показатели нормализуются, тогда ослабят валютные ограничения. Они подчеркнули, что это вопрос не краткосрочной перспективы.